Davide Nicola (ph: http://www.forzaroma.info)

Bari – DOPO l’esonero di Devis Mangia, successivo alla sconfitta per 0-3 a Crotone, il Bari riparte da mister Davide Nicola che ha firmato un accordo con scadenza 30 giugno 2016 e sarà presentato domani nella sala conferenze del San Nicola. Il nuovo mister aveva avuto un’esperienza in Puglia da giocatore dell’Andria (1993-94); nel 2012-2013 la promozione conquistata in A con il Livorno. Redazione Stato Calcio, Bari riparte da Davide Nicola ultima modifica: da

