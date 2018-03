Manfredonia, “Via Tito Minniti:passi carrabili come inesistenti”

Di:

Manfredonia. ”ANCORA una volta si nota il mancato rispetto delle norme stradali, e il rispetto per gli altri e la civiltà, attraverso episodi quotidiani. In zona Croce a Manfredonia c’è una via chiamata Via Tito Minniti, che parte da Viale Aldo Moro e termina con una grande scalinata che porta verso il Liceo Scientifico. La via non è lunga neanche dieci metri in totale, e negli ultimi quattro metri della stessa, per intenderci dall’asilo comunale alla grande scalinata finale, ci sono ben 4 passo carrabili. Ebbene il problema è che ci sono dei residenti che non rispettano assolutamente questi segnali, infischiandosene anche dei problemi e delle esigenze di persone che sono loro vicini di casa. Non c’è da meravigliarsi come ci siano state proprio in questa via tantissime liti ultimamente per la questione ed i proprietari dei garage con passo carrabile siano stati costretti ad adottare una linea dura e chiamare più volte il carro attrezzi”.

”Qualche tempo fa, uno di questi proprietari di garage ha chiamato vigili urbani e carro attrezzi facendo sgomberare il passaggio: purtroppo si è visto costretto a farlo poichè non era la prima volta che succedeva; inoltre c’era un’emergenza in ospedale e il proprietario del garage doveva esserci essendo un medico ospedaliero proprio del nostro pronto soccorso (da notare quanti problemi possono causare le mancanze di rispetto per le regole e per gli altri). La settimana scorsa è successa la stessa cosa ad un altro proprietario di garage, operaio della Sofim,che doveva andare a lavoro, e sicuramente per questo ha dovuto far ritardo! E ieri sera, invece,abbiamo assistito ad una scena non molto piacevole: esattamente alle ore 22.30, una famiglia ha avuto l’auto bloccata che non riusciva ad uscire a causa di un’auto, un’Audi, letteralmente attaccata dietro il primo mezzo. L’Audi era ferma proprio su un passo carrabile, esattamente all’entrata di un garage posto proprio di fronte l’entrata principale dell’asilo nido comunale. Il proprietario dell’auto bloccata ha atteso circa mezz’ora con sua moglie e suo figlio, ed è dovuto tornare a casa a piedi con un bambino piccolo e con il freddo e l’umidità di queste sere, senza chiamare carabinieri o altro forse per paura di ritorsioni. Alle ora 01.00 l’auto bloccata era ancora lì, ma il peggio è che sul posto c’era ancora l’Audi: probabilmente è stata lasciata sul passo carrabile per restare parcheggiata tutta la notte come se fosse un normale parcheggio! E’ davvero ingiusto che a causa dell’inciviltà altrui, una famiglia con un bimbo piccolo debba tornare a casa con il freddo pur possedendo, forse con sacrifici, un’automobile. Spero che questo articolo venga letto sia dai proprietari dell’Audi che da altri trasgressori in maniera tale da evitare scene come quelle viste ieri,e che venga letto anche dalle forze dell’ordine affinchè diano un’occhiata sia in questa che in altre vie anche nelle ore notturne”. (Lettera firmata, 17.11.2015)