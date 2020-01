Sicurezza SS89 Manfredonia – Foggia, autovelox mobile nei pressi Amendola

. COME stabilito con recente decreto della Prefettura di Foggia, gli operatori della Polizia locale stanno operando dei controlli della velocità sulla Strada Statale 89 – nel tratto Manfredonia – Foggia, prima dell’Aeroporto militare di Amendola – mediante l’utilizzo di un autovelox mobile, posizionato all’interno dell’abitacolo dell’autovettura in dotazione allo stesso comando della Polizia municipale.

L’autovelox indicato si aggiunge a quello da tempo presente nel tratto Foggia – Manfredonia, sempre all’altezza dell’Aeroporto Amendola.

I controlli farebbero riferimento ad un periodo di 2-3 giorni a settimana, con orari non stabiliti, ricordando la segnaletica ‘Controllo elettronico della velocità‘ presente lungo la citata Strada Statale 89, con competenza dell’ANAS SpA.

Si ricorda come il limite ordinario di velocità sulla SS89 è di 90 km/h.

La differenza tra i mobili ed i fissi e i tutor

La differenza tra gli autovelox fissi e quelli mobili sta solo nel fatto che i rilevatori fissi sono installati permanentemente senza necessitare della presenza della polizia, mentre i mobili necessitano della presenza di una pattuglia. I tutor invece calcolano una velocità media in relazione al tratto di strada percorso e questi sono efficienti specialmente in tratti rettilinei come le autostrade, mentre gli autovelox mobili come i telelaser delle forze dell’ordine o anche i comuni autovelox fissi rilevano la velocità istantanea.

REDAZIONE STATO QUOTIDIANO.IT