Calcio. Il Manfredonia affronta lo Sport Lucera

Di:

Arbitrerà il Signor Leo Alessandro (Sezione Di Foggia) il match Sport Lucera-Manfredonia valido per la 9° giornata del campionato di Prima Categoria Girone A che, si disputerà domenica 18 Novembre 2018, alle 14.30, presso lo Stadio Comunale Di Lucera. Il Manfredonia ha 18 punti in classifica, Lo Sport Lucera 7. I delfini dovranno necessariamente vincere la sfida, per mantenere il podio.

Convocati del Manfredonia

Nell’ultima seduta di rifinitura svoltasi ieri pomeriggio presso lo Stadio Miramare, Mister Agnelli ha convocato 21 calciatori per l’incotro di domani:

Portieri: Ciribe, Lioce, Vitarelli.

Difensori: Monaco, Granatiero, Simone, Conticelli, Ola, Sementino.

Centrocampisti: Laboragine, Cicerelli, Pipoli G, Lupoli, Stoppiello.

Attaccanti: Santoro, Lannunziata, Trotta, Recchia, Esposto, Olivieri.

Presentazione Sport Lucera

Lo Sport Lucera è nato nel 2014; ha vinto i campionati di Terza e Seconda Categoria. Da quest’anno è in Prima Categoria. La rosa è composta da calciatori giovani ed esperti tra i quali: il Portiere Valente, il Difensore Favulli, il Centrocampista D’Emilio, l’Attaccante Bruno Antonio. L’attual allenatore Alfredo Bertozzi ha allenato varie squadre: Erdonia, Ortanova, Troia. Ci saranno alcune defezioni in attacco e difesa, per infortuni ed acciacchi.

Classifica

United Sly 22

Manfredonia 18*

Canosa 16*

Borgorosso Molfetta 15

Virtus Andria 13

Virtus Molfetta 13

Stornarella 13

Soccer Modugno 12

FC Manfredonia 12

Ideale Bari 10

Nuova Daunia 7

Foggia Incedit 7

GC Cerignola

Sport Lucera 7

Real Sannicandro 6

Calcio Palo 3

Gare Della 9° Giornata

FC Manfredonia-Real Sannicandro

GC Cerignola-United Sly

Ideale Bari-Stornarella (ore 17.30)

Nuova Daunia-Foggia Incedit

Soccer Modugno-Borgorosso Molfetta (ore 11.30)

Sport Lucera-Manfredonia

Virtus Andria-Calcio Palo

Virtus Molfetta-Canosa (ore 11.30)

Tutte le altre gare si disputeranno alle 14.30