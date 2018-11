Italo Magno “Chi ha paura della libertà di stampa?”

Di:

Manfredonia. ”Come tutti gli uomini di Potere, che aborrono la stampa libera, anche il sindaco Riccardi ha voluto metterci la faccia, insultando lo storico nostro corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno, che ho difeso e rispettato anche quando esprimevamo opinioni opposte, particolarmente durante l’accesa lotta contro l’EniChem.

Per farlo, il Riccardi ha scritto una nota a titolo “Giornalisti, Pennivendoli o Puttane?”. Poi, si è detto disgustato per quello che ha scritto il Dr. Michele Apollonio, riprendendo il ricorso da me inviato alla Regione Puglia, contro l’illegittima “selezione” degli LSU, e della quale qualcuno dovrebbe vergognarsi, altro che provare ripugnanza per quanto scritto dal nostro corrispondente.

Questo sindaco vedo ce l’ha particolarmente con chi ha i titoli di studio, che lui non ha e vorrebbe avere, com’è a tutti noto. È proprio vero, come molti ormai pensano, che i guai dell’Amministrazione, che malgoverna la città, sono causati soprattutto da chi ne è a capo. Prima lo capiremo tutti, meglio sarà per Manfredonia ed il suo futuro”.

Prof. Italo Magno

MANFREDONIA NUOVA