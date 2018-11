Chiusura laboratori d’analisi territoriali. Gatta “Fare chiarezza”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta. “La chiusura dei laboratori d’analisi territoriali, decisa con delibera della Giunta regionale, è una scelta irriverente nei confronti dei cittadini a cui sono stati già chiesti parecchi sacrifici, senza contare che si riverbera’ negativamente soprattutto sui pazienti più fragili: ovvero quelli affetti da patologie che richiedono prelievi di sangue costantemente.

Vogliamo conoscere quale sia il ragionamento sotteso, quali i criteri adottati, per giungere ad una scelta tanto dolorosa che potrebbe, peraltro, aggravare non poco il lavoro dei reparti degli ospedali, dove verrà dirottato il servizio. Per questo, depositerò un’interrogazione diretta al presidente-assessore alla Sanità Michele Emiliano”.