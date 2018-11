“Muovere la Salute”, successo per progetto Uisp di Manfredonia

Di:

Si è svolta presso o l’aula Magna dell’istituto scolastico Perotto Orsini di Manfredomia la conferenza stampa di presentazione del progetto “Muovere la Salute” realizzato dalla Uisp di Manfredonia, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia. Il progetto che intende promuovere lo sport, unitamente ad un corretto stile di vita è rivolto ai ragazzi della scuola media inferiore del predetto Istituto, per un totale di 168 ore e gli sport interessati saranno pallacanestro, pallavolo e calcio con un numero massimo di 60 utenti, venti per ogni sport. Il progetto troverà applicazione con gli anziani di Manfredonia, ai quali verranno dedicati 112 ore in sette mesi di attività tra ginnastica dolce e fitwalking.

Infine in collaborazione con l Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, sarà praticata ginnastica dolce,(Yoga) di 56 ore per sette mesi nelle palestre di Foggia e Taranto. Progetto interessante, illustrato dal Presidente Uisp di Manfredonia, Orazio Falcone, seguito dagli interventi dell’assessore alle Politiche Sociali, Noemi Frattarolo, del dirigente del Istituto Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia, del Presidente del Andos di Foggia, ing. Elisabetta Valleri ed infine del Presidente del Centro Anziani Rita Levi Montalcini, Nino Fabrizio. Ha moderato la conferenza stampa di presentazione l’avvocato Antonio Castriotta.

