“Servizio video sorveglianza”. Di Stasio “Finanziamento non è stato ottenuto”

Orta Nova. “Oggi non si può prendere in giro i cittadini affermando dalla pagina Facebook dell’Amministrazione Tarantino che è stato ottenuto un finanziamento per la messa a punto del servizio di video sorveglianza. Il progetto è stato approvato, ma il finanziamento non è stato ottenuto”. È questa l’opinione espressa da Nicola Di Stasio, Vicecommissario forzista ortese.

Tutto è partito con un comunicato Facebook pubblicato sulla pagina dell’amministrazione Tarantino con il quale questa rendeva noto che il comune aveva ottenuto dei finanziamenti nell’ambito del progetto ministeriale sulla messa in sicurezza dei centri abitati. “Il progetto di video sorveglianza ai sensi del decreto sicurezza del ministero dell’interno è stato approvato” precisa Di Stasio “Orta Nova però non si è attestata tra i primi 400 comuni che potranno usufruire quest’anno dei finanziamenti relativi a tale progetto”.

Pare infatti che Orta Nova si sia collocata alla 1089^ posizione in graduatoria. “Il comune inoltre” continua Di Stasio “doveva già essere dotato di un servizio di video sorveglianza ed è presente anche l’approvazione di una planimetria per la distribuzione delle telecamere, tant’è che per le vie ci sono ancora i paletti dove dovevano essere collocate, la camera di regia doveva essere impiantata presso il comando dei vigili urbani. Ma ad oggi non c’è neanche l’ombra della realizzazione piena di tali lavori”.

Secondo Di Stasio se il ministero dell’interno approverà anche i finanziamenti per i comuni che non ne usufruiranno quest’anno, allora potrebbe essere che solo per il 2021 anche Orta Nova avrebbe diritto ad un servizio di video sorveglianza ai sensi del decreto sicurezza. “Altrimenti” sottolinea l’esponente di Forza Italia “salterà anche questo progetto”.

Ci sarebbe quindi la probabilità che, nei prossimi anni, il ministero non continui a finanziare gli altri comuni in graduatoria per motivi vari, come a causa di calamità naturali o altro come è già successo in altre situazioni.

Ma l’opinione sulla mancanza di chiarezza dell’amministrazione Tarantino espressa da Di Stasio non sarebbe riferita solo al progetto in questione.

“L’Amministrazione Tarantino ad oggi non ha mantenuto quasi nessuna delle promesse fatte in campagna elettorale” afferma. Il suo riferimento va quindi ad elementi oggettivi. “Per il sociale: ci sono strutture realizzate con finanziamenti regionali che poi sono state abbandonate. L’ex caserma dei carabinieri in via Kennedy, per esempio, che stava diventando un centro diurno per anziani e disabili ora versa in uno stato di abbandono; stesso destino per la struttura in via Campania realizzata con i fondi regionali del Dopo di Noi. E poi lo sportello per gli immigrati, per il quale sembra che il comune di Orta Nova si sia fatto sfuggire il finanziamento per la proroga del servizio e che di fatto ha chiuso i battenti ad Orta Nova. E ci sono anche le tasse che avrebbero dovuto essere abbassate, secondo la promessa di Tarantino in campagna elettorale, invece sono state aumentate, come la Tari, la tassa sui rifiuti. Questa è stata addirittura triplicata e in compenso siamo tra i pochi comuni che ancora non sono dotati di raccolta differenziata. Il comune è sporco, senza mezzi termini, e i cassonetti sono in pessime condizioni”.

E l’elenco delle disfunzioni operate dall’amministrazione Tarantino per Distasio continua.

“Le programmazioni dei lavori pubblici sono delle ‘programmazioni non programmazioni’, cioè si naviga a vista: via Lenoci è stata rifatta per metà, i marciapiedi di via Lenoci – area mercatale – non sono stati rifatti, ma si è provveduto a tal proposito per vie dove l’urgenza non era stringente per la presenza in essa di poche famiglie ed un traffico limitato, come in via Salice. Via Filippo Turati, invece, dove si trova un’area mercatale, non è stata fatta oggetto di lavori di rifacimento del manto stradale lasciando a rischio la gente che raggiunge quella stessa area e gli operatori economici” Arriva così l’affondo di Distasio “Dopo quattro anni l’Amministrazione Tarantino ha deliberato l’utilizzo di fondi per questi lavori, ma limitati. A me questo dà tanto l’idea di una ‘retorica da campagna preelettorale'”.

Si dice in questi giorni, inoltre, che alcuni funzionari nella casa comunale si sarebbero allontanati a causa della gestione dell’Amministrazione Tarantino non così rispondente alle aspettative

“Ci sono stati più funzionari non solo in questo periodo che pare abbiamo espresso il parere di lasciare. Corre voce che si sia addirittura dimessa la Segretaria generale. Ma io le dico che è già anomalo il solo fatto che l’Amministrazione Tarantino abbia cambiato dal suo insediamento ad oggi circa quattro ingegneri capo nell’ufficio tecnico. Questo significa che c’è più di qualcosa che non funziona in questa amministrazione. Al di là della questione degli abbandoni dei singoli dirigenti, può far riflettere il fatto che sistematicamente questo ricambio repentino non garantisce una continuità nella gestione che si ripercuote sulla cittadinanza”.

Il giovane esponente Forzista rappresenta quindi le sue proposte per migliorare Orta Nova. Cosa cambierebbe. E soprattutto come. “Innanzitutto l’attività di programmazione. Prefiggersi obiettivi e portarli a compimento. Importantissima in questo momento è la riqualificazione di tutti gli immobili comunali puntando, soprattutto in questo periodo di crisi, sul settore dei servizi sociali che è molto trascurato da questa amministrazione. Oggi c’è la possibilità di accedere ad una serie di finanziamenti regionali, come il Piano sociale di zona, per offrire servizi più idonei e qualificati al cittadino, servizi a cui l’Amministrazione Tarantino non ha provveduto. E i finanziamenti non sono stati sfruttati” e poi ancora “Penserei ad una riformulazione della macchina amministrativa comunale, rendendola più moderna ed a misura del cittadino, con una riorganizzazione delle risorse del personale. Una nuova programmazione dei settori solitamente considerati secondari come i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, i rapporti con le associazioni e le attività associative. Sono anni che ad Orta Nova il comune non è in grado di organizzare un cartellone di attività estive idoneo e decente che intrattenga i giovani ortesi e porti turisti da fuori piuttosto che ad esodare. Ripenserei ad una stagione teatrale ed alla realizzazione di un nuovo contenitore culturale, come un auditorium per garantire lo svolgimento di tutte le attività culturali locali, dando priorità a ciò che è urgente e non a ciò che non tiene conto delle necessita della collettività”.

Infine, riguardo ai nuovi assetti da dare all’intera area di destra ad Orta Nova, Distasio dichiara “Al momento siamo in standby, stiamo valutando le alleanze ma di sicuro non verranno fatte con chi oggi è responsabile del fallimento e della malagestione della cosa pubblica”.

A cura di Daniela Iannuzzi