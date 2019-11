Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 18,35-43.

Ed è molto giustamente che l’umanità è rappresentata da questo cieco, seduto lungo la strada e mendicante, poiché la Verità dice di se stessa: “Io sono la via” (Gv 14,6). Chi non conosce lo splendore della luce eterna è veramente un cieco, ma se inizia a credere al Redentore, allora è ” seduto lungo la strada”. Se, pur credendo in lui, non implora il dono della luce eterna, se rifiuta di pregarlo, resta un cieco lungo la strada; non si fa richiedente. (…) Ogni uomo che riconosce le tenebre che fanno di lui un cieco, ogni uomo che comprende che gli manca la luce eterna, gridi dal fondo del cuore, gridi con tutta l’anima: “Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!”