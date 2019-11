Foggia. Gran Galà alla Sala Fedora “Non solo Opera”

Con la puntualità delle cose fatte bene, alle 20:30 di ieri, sabato 16 novembre 2019, è iniziato il primo dei numerosi appuntamenti di un programma musicale che la città di Foggia ha conosciuto sotto il titolo che li riassume tutti:, sotto la guida e la presidenza del Maestro Maria Gabriella Cianci.

Ed è lei che, in una sala Fedora armoniosamente composta per ricevere il pubblico, ha aperto la stagione e la serata, con la concentrazione piena di contenuta emotività come richiedeva una proposta che andava mano a mano presentata, sempre in modo che fosse consapevole per tutti. E allora subit pianisti, cantanti e coro per la preghiera di Bach, con cui si è aperto e chiuso il concerto. Quindi una scelta di testi musicali, espressione della Vocalità dal Tardo Rinascimento al Romanticismo, in una performance distinta in tre parti e molto, molto ricca nei contenuti offerti ad un pubblico che gremiva letteralmente la bellissima sala, contenitore perfetto di tanta musica.

E gli Artisti dell’Accademia Lirica Internazionale Umberto Giordano si sono avvicendati, introdotti sempre dal loro Maestro Maria Gabriella Cianci. A partire da Ilaria Donatelli e Anna Federica Mustilli in un duetto e poi la sola Ilaria in “Se l’amor spira” di Frescobaldi.

E a seguire altri momenti di voci sole o insieme, quella del basso Michele Antonetti (Monteverdi), del terzetto Michele Antonetti, baritono Antoine Bernaheim e soprano Giulia Maggio impegnato nel Don Giovanni di Mozart. E “Baracarolle” di Hoffmannm, eseguita da Marcella Parziale e Giulia Maggio; e ancora Mozart con Antoine e Giulia in Leporello e donna Elvira; Aria dall’Elisir d’Amore con Giulia e “O mio Ferdinado” (La Favorita) con Gilda Pennucci Molinaro; quindi “Habanera” (Carmen) con Marcella Parziale. Incontrando poi lo stile villanella di Caccini con Ilaria Donatelli e Anna Federica Mustillo … e, senza pause, il basso Michele Antonelli in Rossini, Verdi (Rigoletto), Boito (Mefistofele); il baritono Antoine Bernheim in Cenerentola, Don Pasquale; il baritono Fernando Napolitano (ammirato anche nel personaggio di Rigoletto) nel recitar cantando de La Morte di Pulcinella di Francesco Paolo Tosti; e ancora Giulia dalla Lucia di Lammermoor, e Giulia, Antoine e il Coro in “Barcarola”. E poi il pianoforte, di Francesco Troiano e della immensa, piccola, grande pianista Jangmi Kim.

Il contenitore? Una acustica perfetta. Il livello degli Artisti? Altissimo. L’esecuzione di tutti con voce e gesti? Appropriata, autonoma e nello stesso tempo in sintonia con lei, Maria Gabriella Cianci, che li guidava con i gesti di chi conosce ogni nota di quello che si stava presentando. Il tutto sotto la supervisione di ogni dettaglio della serata da parte del Maestro Davide Longo. Ma non colpiva solo la sintonia professionale fra il Maestro Cianci e i suoi Artisti. Nell’indicarli qui, in questo scritto, talvolta solo con il nome si è inteso fotografare quel di più che si poteva percepire stando fra loro, in loro ascolto, ieri sera: il grande amore, il profondo rispetto, la stima nella loro professionalità, che legava il Maestro ai suoi esecutori.

Ai quali ha affidato il futuro della musica, di questo genere di musica, in un recupero perfetto di arie note e altre meno conosciute ai neofiti. Musiche e voci da cui tutti, esperti e non, erano incantati.

Ieri sera si è celebrato più di un evento musicale. Ieri sera, come accade tante volte, Foggia ha dato la sua risposta ai fatti che vedono la città nella cronaca dei media; ieri sera Foggia ha offerto la sua bellezza nel campo dell’Arte, contrapponendosi con forza alla banalità del Male, per cui balza agli onori della cronaca! La “abituale straordinarietà” del Bene, di cui Foggia è consapevole e che molti in Italia dovrebbero conoscere. Come hanno imparato a conoscerla gli artisti internazionali che trovano qui il terreno fertile per l’esercizio continuo della propria professionalità.

Il Bene non sempre fa notizia. I talenti che abbiamo non sempre fanno notizia. E allora, di fronte alla facile “notiziabilità” di quello che non va bene in una comunità e che con spietatezza sale alla ribalta della cronaca anche nazionale, ieri Foggia ha dimostrato che nella eterna lotta fra Bene e Male tipica di ogni gruppo umano, il Bene prevale, nonostante sia più spesso silenziato. Perché non fa notizia. Perché siamo abituati a osservare nei media duelli più che lavori di squadra. Infatti anche questo emergeva con evidenza nell’aria che si respirava nel corso di questa magnifica serata: la condivisione fra le generazioni, il passaggio guidato e amorevole del testimone, la giovanissima età degli Artisti che smentisce ogni banalizzazione sui giovani di oggi descritti come se tutti fossero incapaci di coniugare gioia e sacrificio.

“I mei Artisti” della Cianci si sono esibiti e con la sola Voce del Canto e della Musica hanno fatto piazza pulita di opprimenti e autolesivi clichè. La preghiera di Bach, con cui non a caso è iniziata e si è conclusa la serata musicale, è un inno allo spirito dell’Uomo e testimonia – senza avere la pretesa di darne prova – la sua vicinanza con Qualcosa o Qualcuno di più grande, che solo l’arte è in grado di far intuire, secondo il parere anche di tanti filosofi. “La voce e la musica, per entrare in un’altra dimensione” ha ricordato il Maestro Maria Gabriella Cianci. L’Arte allora diventa Etica, per chi la professa e per chi la segue. Bellezza ed Etica sono il binomio antico (kalèkaiagathè, bella e appropriata) con cui i nostri progenitori si sono educati e ci educano ad una Cittadinanza Responsabile.

Se poi tutto questo avviene anche e soprattutto attraverso l’inconscio, perché per natura siamo ispirati ai grandi sentimenti che i grandi Autori ci trasmettono, direi che non si può desiderare una educazione migliore per i nostri giovanissimi e una migliore educazione permanente per noi adulti.