Giornata mondiale Diabete, incontro informativo Lions Club Manfredonia Host

Il 14 novembre, in occasione della giornata mondiale del diabete, presso l’Auditorium Mons. Vailati, si è tenuto il meetingorganizzato dal1968, con la collaborazione dell’A.M.C.I. (Associazione Medici Cattolici Italiani), e il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Foggia, della S.I.M.G. ( Società italiana di Medicina Generale), dell’A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani), dell’UCIIM ( Unione Cattolica Italiana Insegnanti), L’UniTre (Università delle tre età), il Rotary Club di Manfredonia, il Circolo Unione di Manfredonia.

A presiedere il tavolo del meeting, la Presidente del Club, Dr.ssa Fanny Garzia, la quale ha voluto ringraziare per la partecipazione il numeroso pubblico in sala, e tutti gli illustri relatori intervenuti, in primis il Dott. Salvatore De Cosmo, Direttore Struttura Complessa di Endocrinologia e Diabetologia, Capo Dipartimento di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, poi il Dott. Matteo Vergura (Responsabile del servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Manfredonia), e il Dott. Renato Sammarco (Presidente della S.I.M.G. sez. di Foggia).

TAVOLO RELATORI

Moderatore della serata il Dott. Giuseppe Grasso (Presidente dell’A.M.C.I. sez. Manfredonia), il quale ha introdotto l’argomento ed ha ribadito che il diabete in quanto malattia cronica può essere debellata solo con un’attenta e assidua educazione alla salute con un corretto stile di vita.

Il Dott. De Cosmo nella sua ampia e dettagliata relazione ha snocciolato dei dati molto preoccupanti, se si pensa che ogni 20 minuti muore una persona di diabete, ogni 30 minuti una persona ha un ictus, ogni 3 ore una persona entra in dialisi e cosi via. A tutto questo bisogna aggiungere la spesa che lo stato sostiene per questa malattia cronica di circa 1 milione di euro allora. Cosa fare allora? Bisogna cambiare stile di vita. Come sottolineato anche dal Dott. Vergura bisogna seguire una dieta ipocalorica con l’assunzione di molta frutta e verdura, legumi, e attività fisica di almeno 30 minuti al giorno.

Molta importanza è stata data anche alla prevenzione del diabete in età adolescenziale, in quanto si assiste giorno dopo giorno ad un aumento dei casi affetti da tale malattia.

Bisogna educarli sin da piccoli a una corretta alimentazione e alla pratica di sport, evitando di farli passare tanto tempo davanti alla TV. Infine c’è stato l’intervento del dott. Sammarco che oltre a ripetere i concetti già emersi dagli altri interventi (corretta alimentazione, attività fisica ecc.) ha lanciato una proposta molto interessante e accolta con favore dai partecipanti e dal pubblico, e cioè la costituzione di un’associazione dove possano incontrarsi persone affette da diabete per scambiarsi informazioni, esperienze e quant’altro possa essere utile a controllare e a migliorare la lotta contro questa malattia del secolo.