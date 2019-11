Ilaria. “Io idealista? Sempre meglio che menefreghista ed esortare i giovani ad emigrare”

nza, chi altri dovrebbe farlo?”.

. “Ogni critica è sempre ben accetta e ringrazio chi mi ha consigliato di andare via, così come ringrazio chi mi ha definita idealista. E’ vero, i giochi di potere non li posso capire, così come è vero chevive di contratti d’aria falliti, omissione di pagamenti, inciviltà, e chi più ne ha più ne metta. Signori, le lacune della città si sanno, inutile elencarle. Ma se io, giovane cittadina, non cerco di difendere la mia città e fare la differe

Lo scrive sul forum di StatoQuotidiano la giovane Ilaria, autrice di un testo ieri relativo all’attuale situazione della città di Manfredonia.

“Il problema è questo, nessuno inizia a far qualcosa perché pensiamo sia inutile. Ho avuto modo di viaggiare e indubbiamente anche altre città hanno problemi interni, ma la differenza è che almeno ci si prova a difendere qualcosa a cui si tiene. Io tengo alla mia città e alla sua valorizzazione, e si, per alcune cose c’è bisogno di fondi, ma per altre basterebbe solo un impegno cittadino”.

“Io farò del mio meglio per contribuire ad un miglioramento, anche se minimo. Sarò idealista? Bene, sempre meglio che essere menefreghista ed esortare i giovani ad emigrare. Ma tengo a precisare che il mio articolo è stato pensato e scritto proprio perché ho constatato una realtà che non mi piace e non voglio rimanere seduta sul divano di casa, perché il senso di dovere è più forte. Io ci sto e ci credo ad un possibile futuro per Manfredonia, e ho Fede”.

“Ringrazio quanti credono, come me, che qualcosa si può fare e spero di vedere la cittadinanza più partecipe a tutte quelle iniziative volte al miglioramento, in particolare spero nella partecipazione più attiva da parte dei più giovani. Dicono che il futuro sia nelle nostre mani, perché non iniziare (?)”. “Con affetto, Ilaria”.