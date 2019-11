M5s, a dicembre ‘Regionarie’ in Puglia

) – BARI, 16 NOV – Entro la fine dell’anno si terranno in Puglia le ‘‘ on line del, attraverso le quali gli iscritti pugliesi potranno scegliere il candidato presidente e, probabilmente in un secondo momento, i candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali di maggio 2020.

Entro il 10 dicembre il M5S pugliese formulerà una proposta da consegnare al capo politico sul programma, sul metodo con cui scegliere i candidati e sull’eventuale coalizione con liste civiche. È il cronoprogramma annunciato oggi dalla senatrice pentastellata Barbara Lezzi e dalla consigliera regionale Antonella Laricchia, individuate come referenti, rispettivamente parlamentare e regionale, per la prossima campagna elettorale.

“Anche in questa campagna elettorale – ha detto Laricchia – sia nella formazione del programma che, se ce ne saranno le condizioni, nelle candidature, possiamo valutare il coinvolgimento dei non iscritti”.