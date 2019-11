Maltempo: a Venezia confermata previsione 160 cm

. Un temporale, al largo della costa veneta, ‘protegge’ Venezia finora dalla crescita della marea. In città vi sono ora 118 centimetri, piazza San Marco è allagata, ma il flusso – spiega il centro maree – cresce meno rapidamente del previsto per un sistema temporalesco che sbarra la strada al vento. Lo scirocco però è in agguato, e può arrivare con raffiche a 70 km/h. L’acqua crescerà per le prossime 3 ore. Per questo è confermato un picco di 155-160 centimetri alle ore 13.

Valanga in val Martello, verifiche in corso – In val Martello, alle 8.50, una valanga si è abbattuta su una zona abitata. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica. In val Martello è scesa la cosiddetta valanga ‘Eberhoefer’, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come praticamente tutte la strade secondaria di montagna. (ansa)