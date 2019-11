Manfredonia, dramma demenza senile: per ore donna scalza sotto la pioggia

, 17 novembre 2019. Ore 15.30 di questo pomeriggio. Un’anziana donna, sofferente di demenza senile, esce di casa ad insaputa dei conviventi, anch’essi anziani. Disorientata, sotto l’acqua battente e senza ciabatte, girovaga per ore per le strade cittadine.

Alcuni vicini, in via Lucera, contattano gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Manfredonia. che, subito sul posto, rintraccia i familiari e i conviventi della donna.

E’ stato richiesto un intervento del 118 per accertare lo stato di salute della donna, a causa della presenza di diverse contusioni. Da raccolta dati, i tre conviventi versano in disagio assistenziale, nonostante la donna sia assistita parzialmente dal Centro Santa Chiara.

L’anziana è stata rintracciata previa una precedente segnalazione alle forze dell’ordine da parte di inquilini di via Canne ed è stata ritrovata in via Lucera, sotto la pioggia, dalla volante del Commissariato.

L’anziana è stata accompagnata al suo domicilio previo informazioni fornite da abitanti della zona.