Manfredonia, esplode tombino in viale Miramare: liquami sull’asfalto (foto)

, 17 novembre 2019. Con i rovesci delle ultime ore, nuova esplosione di unin viale Miramare a Manfredonia.

Sotto la pioggia battente, agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza il tombino che verrà transennato, in attesa dell’intervento dell’Acquedotto pugliese.

In seguito il tombino è stato sistemato dagli agenti della polizia locale, e sono intervenuti sul posto i tecnici dell’Acquedotto con pulizia della strada.

Solo qualche giorno fa era avvenuto un incidente, nello stesso tratto stradale, a causa dell’esplosione dello stesso tombino. Come raccontato da un cittadino a StatoQuotidiano “Sono passato con la mia auto e, improvvisamente, è saltato il tombino facendomi girare e urtare contro un’auto in sosta. Problemi anche per l’autista che mi precedeva”.

Da raccolta dati, il tombino sarebbe saltato “sotto la pressione dei liquami frammisti a escrementi umani“.

Redazione StatoQuotidiano.it