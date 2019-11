Serie D, vittorie per Taranto e Foggia

Successo lontano da casa anche per il Foggia che si è imposto contro la Fidelis Andria per 2-1, sorridono anche Fasano e Sorrento che hanno battuto per 1-0 rispettivamente Gravina e Nardò. L’unico 0-0 di giornata è quello tra Gelbison e Casarano, mentre l’Audace Cerignola rifila tre reti a domicilio al Gladiator. Pesante sconfitta all’esordio per Salvatore Ciullo sulla panchina del Brindisi: il Team Altamura festeggia grazie al successo per 4-0. La Nocerina cade in casa dell’Agropoli dopo essersi portata avanti di due reti: nella ripresa i campani ribaltano tutto vincendo per 4-2.