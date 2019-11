Starace a Cascavilla “A ognuno il suo, un avvocato non è un assistente sociale”

Manfredonia, 17 novembre 2019. “Mi ha veramente meravigliato l’articolo dell’ex assessore Paolo Cascavilla e non capisco le sue considerazioni. L’avvocato non fa nulla di quello che lui, in modo molto poetico, descrive. Non entra nell’anima, non deve capire, questo lo devono fare gli assistenti sociali e questo lui lo sa bene essendo stato assessore alle politiche sociali.

Il nostro ruolo è quello di studiare il processo, usarne le tecniche e rappresentare i propri assistiti. Mi meraviglia che sottolinei solo le mie difese di abusivi, di gente accusata di gravi reati e non sottolinei le mie difese delle parti civili in molteplici casi. Molte avvenute quando lui era assessore.

Mi meraviglia che mi releghi in un ruolo e non ricordi che, come lui sa, sono stata capo scout. Mi sono fatta promotrice di tante attività per la legalità, fatto convegni, scritto libri, ma oggi invece sono solo una avvocata imprudentemente nominata assessore. Ho difeso in processi con la Buongiorno, che è stata Ministro, con Follieri poi senatore, con Sisto parlamentare, tutti avvocati penalisti. Non permetto a nessuno di relegarmi in un ruolo e di decidere cosa è o meno opportuno per me.

Mi critichi piuttosto per quello che ho fatto come assessore all’ambiente se ritiene. Li ho fatto sempre del mio meglio per il mare, per le spiagge, contro Energas, per le bonifiche della zona SIN contro Syndial, insomma per la nostra città.

Non so se mi candiderò o meno ancora. Certo lo ho fatto alle europee e molti hanno creduto in me. A Manfredonia i voti dei verdi erano 620.

Quindi no, Prof. Cascavilla, non confonda il ruolo dell avvocato con quello degli assistenti sociali. Anche se in molti casi come parte civile mi sono sostituita a loro e lei era assessore!

Attualmente sono consigliera nazionale dei verdi e portavoce, con mio marito Alfredo, dei Verdi di Manfredonia. Continuerò a fare politica al di là del candidarsi o meno. Nell’interesse della mia città continuerò a mettere a disposizione le mie competenze.

Spero che lei prof. Cascavilla, al di là delle parole e degli scritti faccia lo stesso. Comunque la ringrazio per la stima che mi ha espresso come avvocata e che le ricambio”.

Avvocato Innocenza Starace,

Manfredonia 17 novembre 2019