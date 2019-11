USPPI “Vergognosa aggressione a Massimiliano Di Fonso”

“Un gesto vergognoso che non può avere giustificazioni ma solo ferma condanna, un atto di violenza e di inciviltà che va condannato senza mezzi termini, perché il gesto offende la cittadinanza tutta. .A Massimiliano va tutta la nostra vicinanza e sostegno. Siamo certi che un evento simile non intacca minimamente la grinta e la determinazione con cui svolge da sempre l’attività politica e sindacale.”

E’ quanto scrive stamani la segreteria Cittadina USPPI Manfredonia.

Come scrive stamani lo stesso consigliere comunale foggiano Di Fonso, ieri c’è stata un’aggressione lungo viale degli Aviatori, da parte di 5 ragazzi, ai quali l’uomo si era rivolto “per aver detto al figlio di uno di questi di non gettare secchi e materiale di risulta sulla strada”.

“Stamattina non riesco nemmeno ad aprire gli occhi, un pugno, un altro ed un’altro ancora, poi a terra calci in faccia e sulla testa, ed io che cercavo di proteggere il capo. In quattro sicuri contemporaneamente mi massacravano con una violenza inaudita, Credo veramente di essere vivo per miracolo”, scrive Di Fonso.