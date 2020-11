A Cerignola centro storico illuminato. “Ottimismo e speranza”

La Confesercenti di Cerignola plaude all’iniziativa del Comune di illuminare il centro storico cittadino. L’Associazione – tra le più rappresentative dei settori Commercio, Turismo e Servizi – anche se lo ritiene auspicabile, non pensa che tra un mese la situazione possa cambiare.

“Purtroppo – commentano i dirigenti locali – il prossimo Natale forse non potremo festeggiare con i nostri parenti. Non ci sarà il mercato che a Cerignola si svolgeva in questo periodo e gli aperitivi con la musica il giorno della vigilia. Per fortuna la città sarà illuminata, una buona occasione per diffondere la speranza di un futuro migliore. Il buio non aiuterebbe l’ottimismo necessario per una auspicabile proficua ripresa. Ecco perché è deprecabile ogni strumentalizzazione e lo sciacallaggio politico sulla lodevole iniziativa della Commissaria Prefettizia del Comune di Cerignola”.