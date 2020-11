Cusmai “116 assunzioni a tempo indeterminato? Efficacia Amministrazione Landella”

Foggia, 17 novembre 2020. “Il duro lavoro che l’Amministrazione Landella sta portando avanti mostra ancora una volta i suoi frutti con il passaggio di contratto a tempo indeterminato di 116 dipendenti dell’Ente. Ci gratifica maggiormente sapere che una parte riguarda gli agenti della Polizia Locale che svolgono un lavoro complicato e difficile, in un territorio dove ieri è stato inflitto l’ennesimo colpo alla malavita.

Il Comune di Foggia sta venendo risanato dal dissesto, in cui lo ha portato il centrosinistra, con duro lavoro e tutta la coalizione di centrodestra ha il dovere di essere unita e compatta attorno al Sindaco che sta guidando con grande equilibrio la città in un momento storico mondiale che sta segnando le nostre vite. Lavoriamo ancora con maggior convinzione per continuare a dare risposte ai cittadini”.

Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia