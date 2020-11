De Luca – Starace alla Commissione: “Decisioni immediate per la sicurezza di Manfredonia”

Alla commissione straordinaria

I sottoscritti Alfredo De Luca e Innocenza Starace, portavoce dei VERDI di Manfredonia,

Vista la perdurante situazione di contagio da COVID che sta colpendo la nostra città e l’intera provincia di Foggia, che risulta quella con il più alto numero di cittadini attualmente positivi rispetto alla popolazione chiedono:

1. Che vengano prese decisioni più stringenti rispetto alla possibilità di movimento ed assembramento, rispetto a quelle contenute nell’ultima ordinanza.

In particolare si chiede:

A) La chiusura di ogni attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

B) La regolamentazione degli afflussi ai mercati cittadini contingentandone il numero massimo di accessi, con controlli della temperatura corporea.

C) Il divieto, e non il solo invito, di spostamenti se non per comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale necessità, nei giorni festivi.

D) Il divieto di celebrare attività di culto in presenza.

E) Il divieto di stazionamento in ogni area verde cittadina.

2. Che si attuino maggiori controlli oltre che sul rispetto delle ordinanze comunali anche su quelle regionali e nazionali, con particolare riferimento all’obbligo di indossare la mascherina (correttamente su naso e bocca).

Certi di un celere riscontro, si porgono distinti saluti”.

Alfredo De Luca e Innocenza Starace, Manfredonia 17 novembre 2020.