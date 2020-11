Decimabis. “Ora, una strategia di immunizzazione per la città di Foggia”

Emergono i legami con alcuni settori della PA, emerge il tentativo di confederare non solo le batterie di Foggia ma di tutta la provincia. Emergono anche le difficoltà che una mafia come quella foggiana incontra sia di fronte alle difficoltà economiche delle vittime di estorsione, sia di fronte ad una propria profonda crisi d’immagine e di credibilità. Sì, perché se fino a pochi anni fa sembrava invincibile, oggi non è così. Oggi è una macchina imperfetta, che ha esposto il fianco tante volte ai colpi della repressione di Stato, ma anche alla reazione della società, del pubblico.

Foggia, 17 novembre 2020. “Questa (ieri per chi legge,ndr) notte, con l’arresto di 40 persone legate ai tre principali clan mafiosi foggiani, si è realizzato un nuovo colpo ai danni delle consorterie mafiose: si tratta infatti di un’operazione che si inserisce in diretta continuità con l’operazione “Decima Azione” messa a punto a fine 2018 dalla procura di Foggia. Molte cose sono accadute da quel momento, che arrivava pochi mesi dopo la grande manifestazione del 21 marzo 2018 e pochi mesi prima della grande manifestazione del 10 gennaio 2019.

Non stiamo parlando ancora della morte della mafia foggiana, stiamo parlando di un altro tassello in uno dei percorsi necessari a combattere il fenomeno. Quello che manca è già stato detto da più parti, ed anche da noi in diverse riflessioni.

Occorre un piano organico di interventi a sostegno dei settori di popolazione che sono più esposti, soprattutto in questa fase in cui l’impoverimento si acuisce, al fenomeno mafioso. Occorre rilanciare un’idea diversa di sviluppo del territorio. Combattere tutti i fenomeni che sono fertilizzante ideale per la proliferazione delle mafie: abbandono e dispersione scolastica, disoccupazione, impoverimento, mancanza di prospettive, assenza di politiche sociali fuori dalle dinamiche clientelari, ecc. Noi, giovani, studenti e studentesse, abbiamo bisogno di una strategia di immunizzazione per questa città e questo territorio. La strada è già segnata, l’ha aperta chi da sempre in questa città parla di mafia, fin da quando tutti gli altri negavano persino che esistesse. Si è allargata con le tante iniziative, manifestazioni, denunce pubbliche, ma anche con il lavoro repressivo e di indagine che ha portato, oltre agli arresti, lo scioglimento di ben quattro comuni della Provincia, fra i quali il secondo e il terzo per popolazione di tutta la provincia.