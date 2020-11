Decimabis, Vaira: “Una tipica operazione contro la criminalità”

Foggia, 17 novembre 2020. Michele Vaira, avvocato, ha definito Leonardo Palmisano “il fenomeno del giorno da lui sconosciuto (e alla maggior parte dei pugliesi) sconosciuto fino a qualche mese fa, quando si candidò alle primarie del centrosinistra per le elezioni regionali”. Il giorno è quello dell’operazione della Dda di Bari Decimabis: “Costui, senza nemmeno leggere l’ordinanza cautelare ha affermato che il Comune di Foggia andrebbe commissariato per infiltrazioni mafiose, stante la presenza di ‘colletti bianchi’ tra gli indagati. In realtà, l‘importante operazione della DDA ha ad oggetto numerosi episodi estorsivi nei confronti di onesti imprenditori. Risultano indagati anche due dipendenti comunali di modesto livello per azioni collegate alla mafia del caro estinto”.

Ma non ci sta nemmeno ai commenti delle ore successive: “Mi riferisco a quelli di Nicola Morra, estendere l’indignazione oltre l’ordinanza specifica è un attacco alla mia città, emerge dall’ordinanza che c’è un tessuto estorsivo nei confronti di imprenditori, una classica operazione contro esponenti di spicco della criminalità organizzata che si ammazzano fra loro, prima di parlare di ‘zona grigia’ bisogna conoscere la letteratura a riguardo”.

Per quanto riguarda il Comune di Foggia: “Nulla a che vedere con l’azione amministrativa, non ci sono professionisti, consiglieri nessuno”. Ma la società di riscossione tributi e quella dei servizi cimiteriali sono stati oggetto l’anno scorso di interdittiva antimafia: “Non faccio il sociologo ma l’avvocato, anche uno studente di giurisprudenza capirebbe che sono state concluse delle indagini”. Ma potrebbero esserci altri filoni di indagine? “Certo ma io vedo questa ordinanza specifica, e a proposito del coinvolgimento di qualche dipendente comunale: “Se c’era qualche “gancio” con la criminalità anche questo va capito bene, è come se un portantino dell’ospedale comunica alle onoranze funebri chi è morto ma certo non vuol dire che tutta la struttura è corrotta”. Conclude con una precisazione: “Non è un segreto che non sia un sostenitore di questa maggioranza, ma da foggiano queste affermazioni gratuite mi indignano profondamente. Il problema di Foggia è certamente la mafia, ma non è il solo problema. Il problema è anche parlare di cose senza conoscerle. Ovvero di conoscerle ma non capirle”.