Fitto: “La Puglia è la regione del centro-sud dove si muore di più di Covid. Perchè?”

Dichiarazione del co-presidente del gruppo europeo ECR-Fratelli d’Italia e consigliere regionale, Raffaele Fitto.

“Anche in questa seconda ondata Covid vi è un numero, quello dei deceduti, che, come pugliesi, dovrebbe allarmarci e far aprire una riflessione seria, su base scientifica. Rimaniamo la regione del Centro-Sud con il numero decisamente più alto di morti da Covid: 1.021 (dato di ieri) dall’inizio della pandemia, significa che ogni 1.000 positivi muoiono 28.77 pugliesi (indice di mortalità specifica). Per avere un dato di confronto: in Campania l’indice è del 9.24.

Durante il primo lockdown evidenziammo il triste primato pugliese, ma fummo liquidati con sufficienza e risposte stizzite di chi riteneva che facessimo solo allarmismo propagandistico ed elettorale. Non era chiaramente così, visto che oggi, come ieri, sono i numeri che parlano e che riproponiamo con grande preoccupazione: perché in Puglia si muore di più rispetto a molte altre regioni? Ora che la campagna elettorale è finita, possibile che, di fronte a questa drammatica realtà, i vertici della Sanità pugliese non si interroghino su questi numeri e soprattutto sulle cause di questa alta ‘mortalità’?”.