“Focolaio nella scuola elementare di Mattinata”, chiusa attività didattica

Mattinata, 17 novembre 2020. "A seguito di un provvedimento d'urgenza ricevuto nel tardo pomeriggio di oggi dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Gelsomina d'Anna, nel quale mi viene comunicata la possibilità concreta di un focolaio d'infezione all'interno di uno dei plessi scolastici, ravvisando la necessità di attivare adeguate misure in sede locale in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica sto predisponendo un'ordinanza di chiusura delle attività di didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado del nostro Comune a partire da domani e fino al 3 dicembre 2020″. Lo dice in una nota il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia.

“Chiudere la Scuola non è una decisione semplice da prendere ma sono certo che ogni genitore comprenderà le mie riflessioni. Sono genitore anch’io e mi scuso se questa ordinanza creerà dei disguidi nelle vostre organizzazioni quotidiane. Sappiate che l’ho fatto per i nostri figli”.