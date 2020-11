Foggia, molestatore sessuale. Video in rete: “Segnalare”

Foggia, 17/11/2020 – “Si prega di diffondere le immagini concernenti una persona di sesso maschile ritenuta responsabile del reato di molestie sessuali, giusto provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia. Chiunque è in grado di fornire indicazioni utili alla identificazione dell’autore del reato è pregato di mettersi in contatto direttamente con la Squadra Mobile, anche in forma anonima, e con garanzie della riservatezza personale”. E’ quanto segnala in una noto la Questura di Foggia.