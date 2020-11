Foggia. “Metropol paghi tutti, senza corsie preferenziali”.

“Metropol paghi tutti, senza corsie preferenziali.

Ad oggi, in molti non hanno ricevuto nemmeno gli acconti”.

La richiesta di Angelo Sgobbo, Segretario Generale della Fisascat Foggia

Foggia, 17 novembre 2020

“Metropol deve attuare procedure più lineari sul pagamento degli arretrati.

Sono sorpreso dalla mancata retribuzione ai miei iscritti, non me la spiego e

sono convinto che sia frutto di fraintendimento non voluto”.

Angelo Sgobbo, Segretario Generale della Fisascat Cisl di Foggia, interviene

a nome dei lavoratori ex dipendenti di Metropol, istituto di vigilanza

foggiana, che lamenta il mancato saldo delle spettanze arretrate e di fine

rapporto ad alcuni dei rappresentanti della federazione cislina.

“Tanti ex dipendenti Metropol stanno ricevendo acconti sugli arretrati, altri,

invece, non ha ancora ricevuto né gli acconti, né tantomeno il saldo. Metropol

intervenga perché si tratta di lavoratrici e lavoratori in prima linea, che

hanno dato prova di grande disponibili durante la pandemia, uomini e donne

spesso monoreddito che ora chiedono solo il giusto riconoscimento al proprio

lavoro – prosegue Angelo Sgobbo – Sono certo che Metropol voglia procedere

al pagamento delle spettanze agli iscritti in tempi brevi, altrimenti ci vedremo

costretti ad intraprendere le iniziative sindacali e legali del caso”.