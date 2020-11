IC Croce Mozzillo, genitori chiedono informazioni. “Avvisata ASL competente”

(statoquotidiano, ore 21:08). Manfredonia, 17 novembre 2020. Segnalazioni a StatoQuotidiano, con richiesta di informazioni relative all’Istituto comprensivo “Croce – Mozzillo” di Manfredonia. “Come mamma di un alunno chiedo di avere notizie dalla dirigenza, da quanti preposti alla comunicazione, in merito ai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid“.

Sul sito dell’istituto (sede principale in Piazza Bovio) sono presenti atti, normative, circolari, relativi all’emergenza, l’ultimo ad oggetto: Estratto dal regolamento per il funzionamento dell’istituto “Croce-Mozzillo” regolamento d’istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, stamani ci sono state assenze di alcuni docenti, ma non è chiaro se siano correlate o meno a positività al nuovo coronavirus, a quarantene e/o isolamenti fiduciari. Quello che si appreso ufficialmente è che l’istituto ha inviato una nota all’ASL Foggia, attendendo le relative disposizioni. Al momento non risulta effettuata una sanificazione dei locali, in attesa di disposizioni degli stessi dipartimenti di prevenzione dell’ASL.

La presidente del Consiglio di Istituto, nonchè coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Avv. Eleonora Pellico ha richiesto informazioni ai docenti, relativamente a novità inerenti l’emergenza sanitaria in atto.

L’istituto Comprensivo “Croce – Mozzillo”, si ribadisce, ha inviato una nota, anche attraverso PEC, all’ASL di Foggia, in attesa di ulteriori disposizioni.

“Abbiamo garantito che bambini venissero in presenza, abbiamo attivato la Did, lasciando libertà ai genitori di scelta tra presenza e did, stiamo spendendo tutto quello che è possibile nel’interessa dell’utenza”, dice a StatoQuotidiano una docente.

Al momento non è stato possibile parlare con la dirigente scolastica. Si resta a disposizione per qualsiasi informazione ufficiale.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it