Il controllo di vicinato secondo Speranza, e nella dottrina della Lega di Salvini

Riconoscimento e sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato secondo il Ministro Speranza e nella dottrina politica della Lega – Salvini Premier.

Il controllo di vicinato secondo Speranza. Vi ricordate le parole pronunciate dal Ministro Speranza durante la trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio? Egli, il Ministro, in quella occasione, preannunciava l’emanazione di nuove norme per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. Aggiungeva che, tra le altre, sarebbe stata introdotta una norma che proibiva lo svolgimento di manifestazioni che richiedevano la presenza di numerose persone. Non escludeva l’ambito privato, arrivando a ipotizzare il controllo di vicinato. In pratica, i privati venivano sollecitati a denunciare eventuali festini che si svolgevano in case private. L’indignazione suscitata da questa ipotesi è stata molto dura nei confronti del Ministro e dell’intero Governo.

La stampa di destra pubblicava articoli con titoloni che accusavano il Governo che si affidava alle spie, trasformando l’Italia in uno Stato di polizia. Un esempio per tutti. IL GIORNALE.IT (12.10.2020) affermava: “L’Italia come uno Stato di polizia popolare, in cui i cittadini sono chiamati dal governo a controllare ciò che fa il loro vicino, a tenere occhi e orecchie aperte per informare poi le forze dell’ordine. Ci sarà ancora il sentimento di fiducia reciproca e di solidarietà vicinale, che da secoli caratterizza il tessuto sociale del nostro Paese? E’ giusto aumentare le misure per contenere i contagi, ma schierare i cittadini gli uni contro gli altri è l’anticamera dello smantellamento di uno dei principi fondanti delle comunità italiane, secondo l’antico (e non popolare) principio del divide et impera”.

Il sig. Salvini, meglio conosciuto come capitan fracassa, ha colto da subito l’occasione per continuare la sua perenne campagna elettorale contro il Governo che, a suo dire, è inadeguato e reo, per palese incapacità, di provocare numerose vittime da corona virus.

Anche persone che non condividevano il duro giudizio della stampa di destra e di Salvini manifestavano preoccupate perplessità in ordine alla trovata del Ministro della Salute. Tanto che quella norma non è stata poi inserita nel nuovo DPCM. Il controllo di vicinato secondo la Lega – Salvini Premier. Tuttavia il controllo di vicinato non è un’idea originale di Speranza e/o del Governo Conte, ma un’invenzione della Lega per Salvini – Premier. Invenzione condivisa dal popolo padano che si genuflette davanti al capo come se fosse un messia politico.

Con la legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità) il Veneto, guidato dal leghista Luca Zaia, faceva ricorso al sistema del controllo di vicinato, non condannato dalla stampa di destra e, tantomeno, da Salvini. Legge che, però, non veniva condivisa dal Governo che la contestava per motivi strettamente di competenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava conflitto di competenza davanti alla Corte costituzionale in quanto si trattava di una legge contraria a una serie di articoli della Costituzione. Evidenziava il Presidente del Consiglio dei ministri che, in materia di ordine pubblico e di sicurezza, la competenza apparteneva in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Costituzione. In pratica, secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, la legge regionale contestata mirava a riconoscere alla Regione Veneto la potestà della repressione dei reati mediante il controllo di vicinato.

La Corte Costituzionale accoglieva le tesi del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con la sentenza 21 ottobre – 12 novembre 2020 n. 236, dichiarava l’illegittimità costituzionale della legge regionale.

Considerazioni conclusive. Dunque, la Corte Costituzionale ha ritenuto che vi è stata una illegittima invasione, da parte della Regione Veneto, in una materia riservata dalla Costituzione al legislatore statale. Ma, va aggiunto che, se il Ministro Speranza ha inventato l’istituto del controllo di vicinato, lo ha fatto spinto dalla situazione emergenziale che, come tutti sappiamo, può essere frenata solo con il distanziamento sociale, con l’uso della mascherina e con l’igiene delle mani. Al contrario, la Lega veneta, che vanta la primogenitura in materia, non ha altra giustificazione che l’allargamento dei poteri della Regione che considera un quasi-Stato. Al lettore l’ardua sentenza!

phael