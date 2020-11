Landella firma i decreti di nomina per Loretti e Narciso, il gruppo leghista immutato

(statoquotidiano, ore 19:45). Foggia, 17 novembre 2020. Il sindaco Franco Landella ha firmato il decreto di nomina per il nuovo assessore al bilancio di Fdi Rosario Narciso e per l’assessora alla sicurezza e alla legalità di Fi Alessandra Loretti. Nulla cambia nel quadro generale della giunta oltre l’ingresso dei due esterni, tutto dovrebbe restare al suo posto, compresa la delega all’urbanistica per Paolo La Torre, anche vicesindaco. In qualche passaggio delle discussioni sul rimpasto era balenata l’ipotesi di affidare alla rappresentanza consiliare e leghista di De Martino e Soragnese questo ruolo, ma così non è stato. Riassetto di giunta, pronti i nuovi assessori ma qualcosa ancora non quadra

I due consiglieri del partito di Salvini si renderanno indipendenti? Nessuno lo sa, né si può prevedere dal silenzio totale sul tema dei diretti interessati. Che il gruppo leghista in aula registri una divisione al suo interno è abbastanza chiaro, che il sindaco si riproponga con loro, eventualmente, un’interlocuzione singola, anche a prescindere dalle segreterie di partito, è probabile, sebbene gli spazi di manovra siano ristretti. In queste ultime ore una serie di comunicati a sostegno dell’azione amministrativa e di Landella da parte della Lega danno il polso di un’amministrazione compatta che fa quadrato intorno a lui, che in aula dovrà gestire la sua maggioranza.