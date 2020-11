“L’incapacità di gestire gli incarichi ai tempi di Landella”

L’INCAPACITA’ DI GESTIRE GLI INCARICHI AI TEMPI DI LANDELLA

Prendo atto che il sottoscritto nominato in data 06/08/2019 con determina numero 24 , veniva

nominato vice presidente della municipalizzata AM SERVICE SRL, ad oggi data 17/11/2020 con

determina n.30 , il sottoscritto prende visione in maniera autonoma del sollevamento dell’incarico e

relativa sostituzione con il geom. Antonio Citro.

Il sindaco preventivamente non ha provveduto ne a comunicarlo al CDA ne al sottoscritto.

Con questo tanto si ringrazia, e si richiedono le promesse elettorali fatte nel 2019 in cui ha

dichiarato pubblicamente che all’UDC veniva riconosciuto l’incarico assessorile .

Inoltre, non siamo mai stati convocati dal Sindaco come più volte richiesto.

Si attende la nomina dell’assessorato in quota UDC , e si rimarca che lo stesso fa parte del CDX