Manfredonia, dimesso l’uomo investito ieri in via Barletta

(statoquotidiano, ore 11.40). Manfredonia, 17 novembre 2020. E’ stato dimesso l’uomo (e non un ragazzo, come riportato) coinvolto ieri in un incidente stradale in via Barletta. In attesa degli accertamenti degli agenti della Polizia locale, l’uomo sarebbe stato investito da un’autovettura, e ha atteso i soccorsi almeno 50 minuti.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’uomo – dopo essere stato investito da una Renault -, avrebbe perso conoscenza. Per l’arrivo del mezzo della postazione del 118 è stato necessario attendere almeno 50 minuti a causa della cronica carenza di personale, mezzi, e anche per la sanificazione delle ambulanze che “richiede molto spesso un’attesa superiore alle 2/3 ore“, come raccontano alcuni operatori a StatoQuotidiano.it.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Manfredonia, che procedono negli accertamenti. L’uomo, non è in pericolo di vita, era stato in seguito trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza per le cure e gli accertamenti del caso.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it