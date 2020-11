Manfredonia. “Positivo gira in città”. Polizia locale controlla

(statoquotidiano, 18:23). Manfredonia, 17 novembre 2020. Risultato positivo al nuovo coronavirus, gira tranquillamente per le vie della città. E’ quanto apprende StatoQuotidiano.it, da raccolta dati ufficiale.

Controlli in atto della Polizia locale e della Forze dell’Ordine di Manfredonia: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto.

Il monito è quello di rispettare gli altri, come se stessi. La polizia locale invita tutti i cittadini a rispettare obbligatoriamente tutte le misure derivanti per quanti risultano positivi, idem per i contatti stretti, strettissimi, dunque per quanti in quarantena e isolamento fiduciario.