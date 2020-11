Manfredonia: “Restituite le bombole vuote”. Appello farmacisti, ma ritardi corrieri

Manfredonia, 17 novembre 2020. La giornata di ieri, oltre ad essere stata funestata dall’incremento dei positivi Covid e alle consequenziali morti, ha segnato un’altra triste nota: l’assenza in tutta la provincia di Foggia di ossigeno terapeutico. Una notizia da non credere, invece la triste realtà testimonia che in tutta la Capitanata, fatta salve per qualche sporadica eccezione, le bombole di ossigeno erano praticamente introvabili.

Tra i motivi della penuria di bombole, vi sarebbe, oltre al fatto che l’ossigeno causa covid sia fortemente richiesto, anche la mancata restituzione delle bombole vuote da parte dei parenti degli utenti. In mancanza di resi delle bombole, non è possibile ricaricarle e quindi fornire le farmacie e soprattutto chi ne ha veramente bisogno che a causa di ciò vede seriamente compromesse la propria salute.

L’esortazione è che chiunque abbia bombole di ossigeno vuote, provveda, urgentemente a consegnarle al proprio farmacista, compiendo un gesto di civiltà e sensibilità per chi sta soffrendo, evidenziando che, l’ossigeno a Manfredonia, secondo informazioni acquisite, dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì.

Ulteriore difficoltà per il reperimento delle bombole d’ossigeno necessarie, anche i ritardi per il ritiro di quelle rese dai cittadini, da parte dei corrieri. Ritardi correlabili, naturalmente, all’emergenza in atto.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 17 novembre 2020