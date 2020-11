Marco, infermiere del Foggiano “Licenziato perché accusato di aver contagiato”

Foggia, 17/11/2020 – (assocarenews) “Carissimo Direttore, mi chiamo Marco (nome fittizio) e vi scrivo dalla provincia di Foggia per raccontarvi quello che mi è accaduto qualche giorno fa. Sono stato licenziato per aver contratto il Covid e aver infettato, a dire della Direzione dell’azienda privata per cui lavoravo, i Pazienti della mia ormai ex-RSA.

Sono stato tacciato di essere stato l’untore e di aver contagiato anche altri colleghi. Mi è caduto il mondo addosso, non sapevo di essere stato infettato dal Coronavirus, anche perché sono sempre stato asintomatico e lo sono tuttora.

Dall’inizio della Pandemia da Coronavirus ho scelto di muovermi sempre in maniera cauta e di evitare infezioni. Non sono andato mai al mare d’estate, mai in un ristorante, mai ad un matrimonio o ad un evento pubblico. Ho evitato bar e assembramenti di qualsiasi tipo e non so bene come mi sia potuto infettare o se sono stato veramente io l’untore.

Fatto sta sono stato tacciato di esserlo e questo mi è costato il licenziamento in tronco a mio avviso senza giusto motivo. Capisco la rabbia, capisco la disperazione di chi deve gestire una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) privata, ma non capisco perché trovare a tutti i costi un colpevole.

Nei giorni scorsi ho accettato un incarico a tempo determinato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia e tra qualche giorno dovrei entrare in servizio perché all’ultimo tampone sono risultato negativo al Coronavirus.

Quindi dal punto di vista lavorativo posso essere per il momento tranquillo, non lo sono dal punto di vista umano. Non accetto il licenziamento per come è avvenuto, il Sud anche per questo rimarrà sempre Sud.

Grazie per lo spazio che deciderete di darmi e buon lavoro.

Marco, Infermiere".