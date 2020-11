Mattinata, sindaco Bisceglia: “Sono positivo al Covid”

Dal mio punto di vista cambia poco perché continuerò a lavorare per la nostra Comunità anche da casa. Per nostra fortuna le tecnologie ce lo permettono e, data la predisposizione della modalità lavorativa in smart-working dell’intera macchina amministrativa che per tempo avevo pre-attivato anche per il nostro Comune, sono certo che con la Giunta Comunale, in collaborazione con la segretaria comunale, i dirigenti di settore e con i dipendenti comunali tutti, saremo in grado di rispondere adeguatamente alle necessità della nostra cittadina.