Minori posizionano sassi lungo linea Ferrovia a Modugno: denunciati anche i genitori

dugno (BA): sorpresi quattro minorenni mentre posizionano dei sassi lungo la linea ferroviaria. Denunciati anche per i genitori per abbandono di minori.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno hanno denunciato in stato di libertà i genitori di 4 ragazzi per abbandono di minori o persone incapaci.

Ieri sera, intorno alle 21 i militari sono intervenuti presso la Stazione Ferroviaria di Modugno ove erano stati segnalati dei ragazzi che stavano posizionando dei sassi sui binari. L’immediato intervento ha consentito di bloccare una 15enne di Bari e tre minori non imputabili, perché di età compresa tra i 12 e i 13 anni, i quali ammettevano il compimento dell’azione, inconsapevoli della gravità del loro gesto derivante dal rischio di esporre a pericolo non solo la loro stessa incolumità, ma anche quella dei viaggiatori che si trovavano sui convogli in transito.

Messa in sicurezza la linea ferroviaria, i minori sono stati accompagnati in caserma al fine di rintracciare i rispettivi genitori cui sono poi stati affidati.

Si è così scoperto che tre di essi provenivano da Bari ed uno è originario di Modugno, pertanto per i quattro ragazzi sono stati multati per non aver rispettato il distanziamento sociale e il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. La sanzione di 400 euro sarà comminata a carico dei loro genitori.

Al termine delle attività la 15enne è stata segnalata alla Procura dei Minori, per attentato alla sicurezza dei trasporti.