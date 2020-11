Parti prematuri, l’impegno di Casa Sollievo della Sofferenza

San Giovanni Rotondo , 17 novembre 2020. “Sono piccoli, possono arrivare a pesare anche meno di un chilo e, quando decidono di nascere, non aspettano. Irrompono nella vita come un vortice, con tutte le loro fragilità. Sono i neonati prematuri, o pretermine, che nascono cioè prima delle 37 settimane di età gestionale.

Un prematuro che viene alla luce porta con sé l’immaturità di organi e apparati e questo può comportare la comparsa di esiti più o meno gravi e più o meno duraturi tra cui: la broncodisplasia polmonare (BDP); la retinopatia del prematuro (ROP); l’enterocolite necrotizzante (NEC); le emorragie ventricolari (IVH); le infezioni; le apnee; squilibri elettrolitici e glicemici; anemia e ittero. L’obiettivo di ogni neonatologo e della sua equipe è quello di minimizzare gli esiti e di trattare precocemente tutti i problemi clinici legati alla prematurità. Il miglioramento delle cure ha ridotto di gran lunga le problematiche delle prime settimane di vita, come ad esempio la enterocolite necrotizzante di cui, nell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, non si è registrato ancora nessun caso dal 2018 : merito dell’inizio dell’alimentazione precoce, tramite nutrizione parenterale e nutrizione enterale minima, con latte della mamma o prelevato dalla BLUD-Banca del Latte Umano Donato dell’Ospedale, una vera e propria miniera preziosa di nutrimenti.

Oggi è la loro giornata, in cui si celebra la voglia di vivere dei prematuri, piccoli combattenti sempre sostenuti dall’amore di mamma e papà, che non li lasciano mai soli. Un doveroso ringraziamento per l’assistenza va riservato anche allo staff dell’Unità di Neonatologia-TIN: medici, infermieri, puericultrici e operatori delle pulizie che per loro fanno il massimo e ai quali va una grande ringraziamento! Auguri a tutti prematuri, che la vita vi sorrida sempre!”. (nota stampa)