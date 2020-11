Sanitaservice Foggia piange la morte dell’operatore 118 Alberto Cavalli

Foggia, 17 novembre 2 020. “La Sanitaservice di Foggia piange la scomparsa del terzo operatore del 118 in pochi mesi a causa del Covid: Alberto Cavalli, 56 anni, soccorritore nella postazione di Serracapriola, in prima linea, dalla prima ora, nella battaglia dell’internalizzazione al fianco della USB.

“…… ti voglio bene carissimo amico sei unico ! Fai sapete a tutti che mi sto impegnando per me ,ma soprattutto per dare un esempio agli amici di fare attenzione a come si lavora e mettere sempre i DPI ❤️🙏❤️ saluta la tua dolce moglie ! ❤️… “. Questo l‘ultimo messaggio da brividi , inviato a Mangia Santo, con cui ha condiviso le sue battaglie il 6 novembre 2020, prima di essere intubato. “Alla moglie Caterina , il nostro messaggio di cordoglio ed il nostro sentimento di vicinanza”.