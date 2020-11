Stretta anti-Covid, manfredoniano cerca di fare il furbo: multato

Ravenna, 17/11/2020 – (ravennanotizie) Nel complesso è positivo il giudizio del comandante della polizia locale di Ravenna, Andrea Giacomini, in merito all’esito dei controlli effettuati sul territorio del comune di Ravenna, durante la prima domenica in “zona arancione”. “Le misure si sono rivelate efficaci, anche nelle località di mare dove abbiamo rilevato solo poche eccezioni – commenta -. ma nel complesso c’è margine di miglioramento: sono state controllate persone che si trovavano al di fuori del proprio comune senza valide motivazioni e in tre casi sono scattate le sanzioni. Emblematico è il caso del camperista fermato a Savio. L’uomo, originario di Manfredonia e residente in Lombardia, ha dichiarato di essere in vacanza in Romagna con base in un campeggio del ferrarese, ma domenica mattina ha deciso di fare una gita prima a Cervia e poi a Ravenna. Una somma di condotte irregolari, chiaramente incompatibili con le disposizioni anti-covid. (ravennanotizie)