Coalizione Rotice: “Quando non hai più niente da dire chiedi, allora chiedi aiuto agli amici di partito”

(nota stampa). Quando non hai più niente da dire chiedi, allora chiedi aiuto agli amici di partito. Peccato che il PD, il partito degli amici di Prencipe, a Manfredonia ha avuto vergogna di presentarsi con il suo simbolo. E’ come qualcuno che per nascondere le proprie responsabilità cambia improvvisamente cognome. Peccato per loro. I cittadini di Manfredonia, già al primo turno hanno manifestato la voglia di cambiamento ed hanno fatto crollare quel consenso bulgaro delle ultime elezioni dal 70% circa al 25%.

Oramai, il popolo manfredoniano ha dimostrato di ben ricordare le facce e le storie di chi si vuole presentare come il nuovo ed il cambiamento, pur avendo governato negli ultimi trent’anni e distrutto Manfredonia.

E allora, cosa si inventano gli strateghi della comunicazione piddina, alla canna del Gas ? Una manifestazione con l’intervento di illustri ed autorevoli rappresentanti del PD quali: il sindaco di Bari, De Caro; il sindaco di Vieste, Nobiletti e il Vice Presidente della Regione, Piemontese.

E allora.

Quanto al sindaco De Caro, non sarebbe stato meglio continuare a tenere un profilo istituzionale, in quanto presidente di tutti i sindaci d’Italia e non rappresentante di tutti i candidati sindaci del PD ? (tra l’atro ne avesse scelto uno buono ?

Quanto al sindaco Nobiletti, eletto con una maggioranza bulgara (la circostanza dovrebbe far riflettere, vista la fine del PD di Manfredonia), siamo certi che chiarirà se è vero che l’ASE aspetta ancora il saldo del debito del suo comune, che ammonta a centinaia e centinaia di migliaia di euro (probabilmente pagato con l’aumento della tassa sui rifiuti dai Manfredoniani, visto il risanamento del bilancio sbandierato dall’attuale A.U.) ?

Quanto al Vice Presidente Piemontese, senza volare alto (considerato che non riesce nemmeno a risolvere le questioni legate all’apertura dello scalo foggiano, per il quale le passerelle elettorali si sprecano, come le delusioni successive), avremmo pensato che per parlare di investimenti e fondi strutturali legati al PNRR, avrebbe avuto interesse nel coinvolgere il sistema produttivo locale e provinciale. Ma così non è stato. Gli consigliamo, allora, di non impegnarsi con chi ha già dimostrato spregiudicatezza ed irresponsabilità per aver affossato il bilancio di Manfredonia. Attento Piemontese, stai chiedendo ad un vampiro di gestirti la sacca del sangue !! (nota stampa).