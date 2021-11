Rotice “Questione Energas ha più puntate di Beautiful. Basta con questa sceneggiata inutile”

Con il solito gioco dello scaricabarile a loro molto congeniale, cercano di incolpare l’allora responsabile dell’area tecnica , il quale ha provveduto a mettere nero su bianco l’indirizzo politico sulla questione ISOSAR. Ma se così non fosse (e ne dubito), dov’erano Sindaco (Prencipe), Assessore al ramo e le Amministrazioni successive (gli stessi che ora fanno i registi di questa campagna elettorale del centrosinistra) ? Perché non hanno controllato e posto rimedio?

Nell’agosto del 2015 il sig. Sindaco organizzò, a favore dei consiglieri di maggioranza, un incontro con la dirigenza ENERGAS. Diapositive e maxischermo, posti di lavoro a go go e una sistemazione paesaggistica bellissima, altro che maxideposito di gas petrolifero liquefatto, sembrava la casa dei teletubbies, con tanto di bambino con il suo faccione nel sole che ride (di chi fosse il faccione lascio a voi immaginare).

Personalmente non ero presente, ero in vacanza con la mia famiglia, ma gli sguardi di bramosia, la salivazione dovuta al pensiero ghiotto di poter sistemare amici ed elettori (magari in numero maggiore di quanti effettivamente necessari) nella fabbrica era così palpabile da arrivare fino a me che stavo a migliaia di km di distanza. Rientrato, pongo il dictat al resto della maggioranza: o ci pronunciamo contro ENERGAS (per le competenze urbanistiche) o io ed un altro componente ce ne andiamo.