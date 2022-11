Foggia, la base Amendola ospita un’esercitazione internazionale con 40 caccia

FOGGIA, L’esercitazione Falcon Strike 2022, un’esercitazione dell’Aeronautica Militare italiana incentrata sull’integrazione di quinta e quarta generazione tra gli alleati della NATO che utilizzano l’avanzato caccia stealth F-35A Lightning II, è iniziata il 15 novembre, e proseguirà fino al 28 novembre, presso la base aerea italiana di Amendola.

Le forze aeree statunitensi in Europa e le forze aeree africane hanno regolarmente sostenuto l’esercitazione annuale che, per la prima volta, incorporerà l’aereo F-35 del 48th Fighter Wing del 495th “Valkyries” Fighter Squadron, il primo asset di quinta generazione organicamente disponibile nell’area di responsabilità del comando europeo degli Stati Uniti. RAF Lakenheath supporta continuamente l’addestramento e le operazioni in tutto il teatro dall’arrivo iniziale dei loro F-35 nel dicembre 2021.

Il 31st Fighter Wing della Base Aerea di Aviano supporterà l’esercitazione anche il 555th Fighter Squadron “Triple Nickel” su F-16 Fighting Falcon, che supporterà l’addestramento alla guerra aerea da caccia di quarta generazione. “Falcon Strike 2022 offre ai nostri aviatori e alleati opportunità fondamentali per addestrare il modo in cui combattiamo – insieme”, ha affermato il generale James Hecker, comandante USAFE-AFAFRICA. “Qualsiasi opportunità di addestrarsi e operare come forza di coalizione rafforza l’Alleanza mentre affrontiamo minacce più dinamiche in ambienti altamente contestati”.

Alleati e partner europei costituiscono la spina dorsale del concetto di Agile Combat Employment di USAFE. La capacità di dispiegarsi rapidamente e operare da luoghi dispersi fornisce ai leader senior dell'EUCOM USA e della NATO opzioni di base strategica per contrastare una serie di minacce. Durante il Falcon Strike, Hecker ospiterà anche l'F-35 European Air Chiefs Meeting, che riunisce gli alleati di quinta generazione per discutere dell'interoperabilità, delle opportunità e delle sfide dell'F-35 in un teatro dinamico.