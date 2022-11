Foggia, Polizia di Stato arresta 26enne per il reato di ricettazione

FOGGIA, 17/11/2022 – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane di 26 anni per il reato di ricettazione. In particolare, giunta al numero di emergenza 113 la segnalazione di furto di autovettura in atto, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Foggia si recavano immediatamente sul posto.

Alla vista della Polizia, il soggetto si dava repentinamente alla fuga alla guida della sua autovettura e ne nasceva un inseguimento. Percorsi alcuni metri, il presunto autore del reato, impattava contro un marciapiede creando un danno all’autovettura tale da rendere impossibile il proseguimento della fuga automontata e per tale motivo, decideva di proseguire appiedato. A quel punto, anche i poliziotti procedevano appiedati all’inseguimento del soggetto, terminato con l’immobilizzazione e la messa in sicurezza del 26enne.

Durante la procedura di messa in sicurezza, nel tentativo di divincolarsi dall’ammanettamento, la persona opponeva resistenza arrecando traumi, contusioni ed escoriazioni agli agenti della Polizia di Stato operanti. Successivamente, a seguito di accertamenti, si riscontrava che l’autovettura utilizzata dal 26enne per darsi alla fuga, fosse provento di precedente furto e la stessa veniva riconsegnata al legittimo proprietario. Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.