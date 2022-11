La famiglia di Soumahoro indagata per sfruttamento dei migranti

FOGGIA, 17/11/2022 – “Non c’entro niente”. Così, con un tweet, Aboubakar Soumahoro, replica all’apertura dell’inchiesta della procura di Latina nei confronti della moglie e suocera. Un’indagine che le vedrebbe coinvolte nello sfruttamento dei migranti impegnati nelle cooperative di famiglia, Karibu e Aid. Le notizie erano già venute alla luce qualche mese fa, ma non erano state approfondite fino a cadere nel dimenticatoio.

Adesso il sindacato Uiltucs, però, ribadisce i fatti e le testimonianze dirette dei lavoratori finiscono sul tavolo della Procura, così come i bilanci che non tornano. Protagonista della vicenda è la suocera del deputato con gli stivali e presidente del consiglio d’amministrazione di entrambe le cooperative, oltre che vincitrice del Moneygram Award 2018 come imprenditrice dell’anno di origine straniere in Italia. Accanto a lei, c’è la del parlamentare ivoriano.

Le denunce fatte da parte del sindacato Uiltucs riportano le parole dei migranti che raccontano di non ricevere lo stipendio da due anni, di essere costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie inadeguate e di essere stati coinvolti nell’erogazione di fatture false.Al centro dell’inchiesta infatti ci sono i 400mila euro di debiti che le cooperative hanno nei confronti dei lavoratori e che, trovando un accordo con l’Ispettorato del lavoro, avrebbero dovuto saldare in modo dilazionato. Fatto, in realtà, mai accaduto. Fonte: ilgiornale.