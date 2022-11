Manfredonia, abusivismo “normale” in barba alle graduatorie

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/11/2022 – Quando si parla di case popolari occupate istintivamente vengono in mente immagini di edifici fatiscenti, porte sfondate e allacci abusivi. A Manfredonia, Comune di quasi 60mila abitanti in provincia di Foggia, non c’è niente di tutto questo. Da tre decenni non si costruiscono nuove case popolari ma quelle esistenti sono in gran parte ben tenute, nonostante siano almeno 50 gli alloggi in cui risiedono persone che non ne hanno diritto.

Abusivi che una volta entrati hanno rifatto completamente le abitazioni, nonostante non abbiano alcun titolo per starci dentro. Ma d’altronde chi vive qui racconta che quelli che hanno materialmente forzato le serrature per occupare una casa sono una minoranza: nella maggior parte dei casi a consegnare le chiavi sono stati gli assegnatari degli alloggi. O i loro parenti, quando l’assegnatario risulta deceduto. Peccato che per le case popolari esistano delle graduatorie e non diventino di proprietà di chi ne ha avuto l’assegnazione. Né tantomeno di figli, parenti o nipoti, perché anche per il ramo familiare serve una determina: il diritto non si acquisisce certo per cognome. Fonte: laragione.eu