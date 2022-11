Onorati su monnezza a Foggia: “Oltre il limite, aspettiamo i topi in casa?”

Statoquotidiano.it, 17 novembre 2022. “In una città commissariata la responsabilità amministrativa è in capo ai commissari e quindi anche l’immondizia per strada è in capo a loro, ma il disgusto è in capo a noi”. Il dottor Salvatore Onorati, che per molti anni ha amministrato l’Ordine dei medici, è allibito da quello che ha visto per le strade di Foggia mentre è stato fuori in questi ultimi mesi.

“I rifiuti sono richiamo per topi e animali selvatici, e meno male che qui non ci sono i cinghiali come a Roma. I ratti sono veicolo d’infezione come la monnezza che si macera in strada fra caldo e pioggia”. Dottore, il livello di guardia è stato superato? “Certo, non voglio enfatizzare ma un allarme per la salute è talmente palese che se l’immondizia non fosse pericolosa la terremmo in casa, faremmo del compostaggio casalingo o ognuno la butterebbe a casaccio. Cosa aspettiamo, che i topi ci camminino fra i piedi o ci entrino in casa? Ci dimentichiamo le malattie che diffondono?”.

Si aspettava una comunicazione con pubblici manifesti da parte dei commissari, che non c’è stata: “Avrebbero dovuto spiegarci di chi è la colpa di tutto questo e magari chiedere scusa alla città, avrebbero dovuto essere chiari e spiegare come stanno i fatti, se la discarica è piena a chi toccava provvedere perché si trovasse, da subito, una soluzione senza avere l’immondizia per strada. I commissari non devono prendere voti, ritengo che dovrebbero essere più liberi. Quando si amministra e si prendono soldi pubblici non si può dire che a un certo punto c’è un disservizio, bisogna prevederlo”.

Passa poi alla politica: “Dei partiti e della loro assenza fuori dalle campagne elettorali meglio non parlarne, non abbiamo sentito una parola, un comunicato, niente, o mi è sfuggito?”, chiede. No, non c’è stata una parola sul tema, i politici di Foggia, dagli assessori ai consiglieri regionali, sempre molto sul pezzo, sia di critica agli altri sia che di comunicazione della loro ultima iniziativa, se ne stanno in silenzio. “Io ero fuori e non ho potuto partecipare all’assemblea pubblica organizzata da movimenti di cittadini, rimasti unico baluardo politico di questa martoriata e commissariata città”.

Paola Lucino, 17 novembre 2022