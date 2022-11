Pascarella: “A Manfredonia una nuova casa per Giovanna e la sua famiglia”

Manfredonia (Fg), 17 novembre 2022 – “Giovanna e la sua famiglia – 3 adulti e 2 bambini – vivevano a Manfredonia in una casa dai costi di affitto per loro non sostenibili economicamente.

Oggi Giovanna e la sua famiglia hanno ricevuto le chiavi di una casa ERP: Giovanna era da tempo e di diritto in graduatoria”.

Inizia così la nota inviata a StatoQuotidiano da Denny Pascarella, commissario di Arca Capitanata.

“Abbiamo potuto farlo perché una casa ARCA occupata senza titolo, abusivamente, è stata riconsegnata dopo la notifica del nostro decreto di rilascio secondo la normativa. Ancora una volta un risultato importante ottenuto grazie alla sinergia istituzionale tra ARCA Capitanata e Comune di Manfredonia”, aggiunge Pascarella.

“Non viviamo di slogan vuoti ma di lavoro concreto e tutela dei diritti. Combattere le occupazioni abusive è possibile. E noi lo facciamo”, conclude il commissario di Arca Capitanata.

