Processo “Carte d’identità” Comune di Manfredonia. “Il fatto non sussiste”: tutti assolti

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 17 novembre 2022. “Il fatto non sussiste“: con sentenza emessa in data odierna, il Tribunale di Foggia, I^ Sezione Penale – Collegio “C” presieduto dal dott. Mario Talani, ha assolto tutti gli allora dipendenti del Comune di Manfredonia accusati a vario titolo di aver “sistematicamente sottratto – nel periodo dal 01.12.2010 al 31.12.2012 – somme di denaro dalle casse comunali relative ai diritti fissi e di segreteria che i cittadini versavano per il rilascio, rinnovo o duplicazione delle carte d’identità“.

Il procedimento penale ha interessato i seguenti imputati, tutti assolti: Andrea Iacoviello, nata a Manfredonia il 07 febbraio 1957, Angela Salcuni, nata a Foggia il 04 gennaio 1956, Domenico Trotta, nato a Manfredonia il 31 gennaio 1958, Matteo Cinque, nato a Manfredonia il 02 luglio 1955, Maria Vitale, nata a Manfredonia il 16 giugno 1952, Michele Ciro Di Candia, nato a Manfredonia il 14 maggio 1955.

Il collegio difensivo è stato composto dagli avvocati: Angelo Salvemini, Iris Di Gennaro (Giovanni Salcuni), Cosimo A. d’Ascanio, Vincenzo Tizzani, M.Santoro, Gianfranco Buccino, Michele Curtotti, Giuseppe Russetti.

I provvedimenti degli arresti domiciliari erano stati notificati nel marzo 2014 da parte dei militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza di Manfredonia, guidati dall’allora Comandante, Tenente Carmine Lenza.

Secondo il collegio giudicante, dall’attività di indagine non è emerse la prova della responsabilità per i fatti così come contestati.

Un provvedimento che giunge all’esito di una attività dibattimentale dalla quale non sono emersi elementi sufficientemente idonei a provare le accuse tanto da indurre i giudici della prima sezione a rigettare le richieste della pubblica accusa e ad assolvere con formula piena tutti gli imputati.

Relativamente al periodo attenzionato sarebbe risultato pari “ad oltre 35 mila euro” la somma di cui si sarebbero appropriati tre degli imputati dipendenti del Comune mentre altri avrebbero sottratto solo poche centinaia di euro.

Tutti erano stati attinti da misura cautelare, alcuni finiti ai domiciliari ed altri (quelli accusati di appropriazione di cifre più irrisorie) con gli obblighi di dimora.

Secondo l’accusa, “al fine di nascondere l’illecita appropriazione del denaro incassato per conto dell’Ente, gli arrestati – tutti residenti a Manfredonia – non avrebbero emesso le relative bollette d’incasso o ne falsificavano l’importo”, come riferito in una nota stampa gli inquirenti.

Si ricorda come l’ipotesi di danno erariale causato all’ente territoriale era stata, altresì, segnalata anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le conseguenti responsabilità di natura contabile (accertata in questo caso, ai danni di Andrea Iacoviello e Domenico Trotta).

Al tempo, il Comune di Manfredonia si costituì parte civile nel procedimento penale.

Le difese hanno evidenziato la superficialità dell’attività investigativa risultata sommaria ed imprecisa ma soprattutto errata nella determinazione dei presunti ammanchi.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it